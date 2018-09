I gruppi di cammino della Versilia dell’Azienda USL Toscana nord ovest sono presenti al “Climbing & Trekking Festival” in programma a Camaiore dal 14 al 16 settembre e patrocinato dall’Azienda sanitaria. In particolare nella mattinata di sabato 15 settembre, a partire dalle ore 11 in Piazza San Bernardino, sono in programma un intervento sui benefici di una corretta attività fisica ed una lezione sulla tecnica di camminata