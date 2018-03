Servizi socio-sanitari più efficienti e capillari su tutti i territori senza aggravio di costi, semplificazione burocratica, punti di riferimenti chiari per i cittadini. Sono questi gli obiettivi discussi questa mattina (mercoledì 28 marzo) nella Conferenza dei sindaci della zona Piana di Lucca dell’Azienda USL Toscana nord ovest, presieduta dal sindaco di Lucca Alessandro Tambellini alla presenza della direttrice generale dell'Azienda USL Toscana nord ovest Maria Teresa De Lauretis.

L'assemblea ha infatti deliberato di dare il via alla fase preliminare necessaria alla costituzione della Società della Salute della Piana di Lucca, una società consortile che gestirà in modo integrato e innovativo i servizi socio-sanitari e assistenziali erogati dall’ Azienda USL e dai comuni di Lucca, Altopascio, Capannori, Montecarlo, Pescaglia, Porcari, Villa Basilica, superando frammentarietà e disomogeneità.

Il percorso tracciato questa mattina dai primi cittadini, assessori, dirigenti degli enti coinvolti prevede la presentazione del progetto di costituzione debitamente istruito alla Conferenza integrata entro il prossimo 30 giugno per dare il via un ampio percorso partecipativo che consenta ai cittadini, e a tutti i portatori di interesse, di prendere parte alla fase progettuale. L'obiettivo è di rendere operativo il consorzio dal 1° gennaio 2019.