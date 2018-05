È stata prorogata a lunedì 11 giugno 2018 la scadenza per il bando di alienazione di immobili della Azienda Usl Toscana nord ovest del valore complessivo di oltre 20 milioni di euro. Le proprietà spaziano su tutte le province di competenza dell’Azienda e vanno da alcuni appartamenti a Massa o Lucca, a lotti di terreno a Pietrasanta o Maggiano.

I lotti di maggior valore sono quelli banditi per gli edifici di Via Zamenhof (Pisa), base d’asta di 6,8 milioni di euro, e di Via Savonarola (Cecina), base d’asta 3,3 milioni di euro. Gli altri due lotti milionari si trovano invece a Pietrasanta dove la “ex Colonia Laveno” e il terreno situato in via di Capriglia sono entrambi in vendita con offerte a partire da 2,125 milioni.

Da segnalare per la sua bellezza e la vista mozzafiato sulla campagna toscana anche il cosiddetto “Padiglione Tanzi” dell’ex ospedale psichiatrico di Volterra, un’antica costruzione in area rurale a pochi chilometri dal centro storico che può essere acquistato con offerte a partire da 936mila euro.

Molti gli appartamenti di proprietà delle ex USL e non più utilizzati come quelli di Via dell’Arancio a Carrara o in Via Mordini a Lucca. Fra questi i più grandi si trovano in piazza Attias a Livorno (440 metri quadrati con chiostra interna) in vendita a partire da 650mila euro e in Via Alberica a Massa dove si trovano 5 lotti ad uso sia commerciale che abitazione.

Gli interessati possono presentare le proprie offerte entro e non oltre le ore 13 del giorno lunedì 11 giugno 2018. L’offerta deve essere corredata da una garanzia, pari al 10 per cento dell’importo a base d’asta sotto forma di versamento della somma al Tesoriere dell’Azienda. Per ulteriori informazioni consultare il bando presente sul sito www.uslnordovest.toscana.it