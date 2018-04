Al Torneo Internazionale di Montecatini, vinto dalla Fiorentina, gli Esordienti B 2006 hanno conquistato lo scettro di miglior squadra dilettantistica, piazzandosi inoltre 9° assoluti sulle 36 squadre partecipanti. Il Montecatini rappresenta una prova importante per la categoria Esordienti, che mette a confronto squadre professionistiche e dilettantistiche provenienti da tutto il mondo. Quest’anno hanno partecipato tra le altre, oltre a Milan, Fiorentina, Lazio e Roma, anche Rush Soccer dagli Stati Uniti, West Sidney Flamingos dall’Australia, e due team giapponesi, il Tokio G.A. e il Safari.

Molto bene anche i Giovanissimi B 2004 che al torneo di Limite e Capraia raggiungono il 2° posto in classifica, davanti a Pontedera, Perugia, Spal e Livorno. Gli Esordienti A 2005, invece, al Torneo Fair Play Elite si sono qualificati per la fase regionale, in programma a Coverciano sabato 7 aprile. Quarto posto per il gruppo di Pulcini 2007 impegnati al torneo Ivo Rastelli, organizzato dai Giovani Via Nova. Vincono anche gli Esordienti A 2005 dell'Academy Tau, che si sono fatti valere al Memorial Ronaldo Nucci di Montemurlo: gli amaranto hanno battuto in finale i padroni di casa, Jolly Montemurlo, conquistando il primo posto, davanti a squadre professionistiche come Prato e Pontedera.

Niente da fare, invece, per i 2005 presenti alla Toscana Football Cup, fermi all'11° posto: un’esperienza comunque emozionante e formativa in un torneo dedicato ai 2004, quindi ai ragazzi più grandi, da ripetere a fine maggio quando i giovani voleranno in Sardegna per il torneo Manlio Selis. Battuta d'arresto anche per i 2006 impegnati nella Pisa Cup che si fermano ai quarti. Non è andata per i 2006 dell'Academy Tau, che hanno partecipato al Milano Football Festival con la soddisfazione di essere l'unica squadra toscana presente. Nonostante due belle vittorie, infine, anche i Pulcini 2007 dell'Academy Tau non riescono ad accedere alla fase eliminatoria del Memorial Antonio Devastato di Napoli.