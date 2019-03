La festa è collegata alla festa dell’Annunciazione della Vergine Maria e come ogni anno si svolge nel fine settimana più a ridosso a questa festività. Questo legame fu idea dei frati che dettero vita alla “Festa in Selva” proprio per il grande afflusso di persone portato dalla tradizionale devozione al tabernacolo dell’Annunciazione presente davanti alla chiesa. Successivamente si è sviluppata come evento mercantile, favorito dalla storica vocazione commerciale borghigiana e dalla propensione degli Ordini Mendicanti. La parte floreale, dedicata alle piante da ornamento o alto fusto, è quella più importante ed occupa ampio spazio da moltissimi anni sulla parte antistante la Chiesa. Si può trovare veramente di tutto: dalle zampe degli asparagi, alle viti, dagli ulivi agli alberi da frutto su radice o in vaso, passando per i fiori coltivati in serra, quindi i primi gerani, gardenie, camelie, sino ai classici frutti coltivati nel classico Orcio Toscano, limoni, cedri, kumquat, mandarini, aranci e molto altro. Non solo piante e fiori: nel corso degli anni la fiera ha visto aumentare la sua offerta e oggi propone un ricca proposta enogastronomica. Ma ci sono anche macchine agricole e altri arnesi per il lavoro della terra, c’è l’abbigliamento, la bigiotteria, i giocattoli. Da qualche anno ci sono perfino le esposizioni di automobili e nella zona del campo sporti­vo non manca il parco giochi. Partendo dal prato davanti la chiesa, la presenza dei banchi si è allargata fino ad arrivare ai cancelli di Villa Bellavista. La fiera si terrà nella zona adiacente alla Chiesa di Santa Maria in Selva e sulla via Livornese di Sopra; le bancarelle resteranno aperte dalla mattina del sabato fino alle 21 di domenica.