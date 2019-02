Il Carneval Marlia prenderà il via alle 14.30 quando la piazza del mercato di Marlia e una parte di via Paolinelli torneranno a riempirsi di colori, allegria e musica grazie a questa storica manifestazione. Cinque i carri che sfileranno e sui quali potranno salire i bambini. Aprirà il corso mascherato il carro del Marillone – il pagliaccio simbolo della manifestazione – dove sarà presente anche un animatore che farà giocare i piccoli. Sarà poi presente il carro del rione Ponticello – Le Selvette intitolato 'Con il treno della fantasia i pensieri volan via ', quello del rione La Fraga, intitolato 'Buon appetito il carnevale è servito” e del rione San Donnino intitolato 'Ragazzi si parte andiamo su Marte' . Il rione Santa Caterina parteciperà con una mascherata con una cinquantina di figuranti. Fra i carri ci sarà anche quello, più piccolo, delle scuole “Don Aldo Mei” della Piana di Lucca. A partire dalle ore 14.30 sfileranno anche le varie mascherate delle scuole primarie di Capannori con tanti bambini, maestre e genitori in maschera, nonché la mascherata dell’oratorio della parrocchia di Marlia. Saranno inoltre presenti stand gastronomici con frati, pasta fritta, pizze, ghiottonerie e fiera di beneficenza. Oltre al corso mascherato con la sfilata dei carri allegorici e delle mascherate ci sarà musica Disco con il 'Dj Simone'. Sarà inoltre presente il Mago Bolla con due dinosauri “Cuccioili di Carnosauro' ed inoltre animazione con trucca bimbo, sculture di palloncini e bolle di sapone giganti con Galaxy Animation e omaggi per i bambini. L'ingresso alla manifestazione promossa dal Comitato CarnevalMarlia e dal Comune di Capannori in collaborazione con la Regione Toscana e la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca è gratuito grazie al sostegno economico da parte di tutti i soggetti promotori. Il Carneval Paganico promosso dal Gruppo Donatori Sangue Fratres di Paganico in collaborazione con il Comune si svolgerà dalle ore 14.00 alle ore 18.00 lungo la strada principale del paese, dall'ex asilo fino alla chiesa parrocchiale. Il cuore della festa sarà il piazzale della Chiesa, con il trenino rimesso a nuovo, i tanto amati frati e giochi per tutte le età. Grazie alla collaborazione con il Comune di Capannori e l'istituto comprensivo 'Carlo Piaggia' di Capannori ci sarà la possibilità di visitare la mostra dei disegni realizzata da tutti i bambini che frequentano le scuole primarie di Capannori e Lunata esposta nei locali dell'ex asilo di Paganico.