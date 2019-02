Sul podio dell’Orchestra della Toscana c’è Michael Güttler. Nel ruolo di Lucia il soprano Sarah Baratta, che nella scena della pazzia è “accompagnata” dal suono particolarissimo e straniante della glass-harmonica di Sascha Reckert, lo strumento a bicchieri voluto da Donizetti per la prima dell’opera al San Carlo di Napoli (1835); suo fratello Enrico è il baritono Alessandro Luongo; Edgardo è il tenore Alessandro Luciano. Con loro, sul palcoscenico del Giglio, Carlos Natale è lord Arturo Buclow, Andrea Comelli è Raimondo Bidebent, Alisa Valeria Tornatore, Normanno Didier Pieri. Il Coro Ars Lyrica è preparato da Marco Bargagna. Lo spettacolo – un nuovo allestimento realizzato dal Teatro di Pisa in coproduzione con Opéra Nice Côte d’Azur, e nuova è la coproduzione che vede insieme a Pisa il Teatro del Giglio – è firmato per la regia da Stefano Vizioli, che si è ispirato a un allestimento da lui stesso curato nel 2002 per il Saint Louis Opera Theater e riproposto successivamente nel 2006 all’Opera di Sainkt Gallen; le scene sono su bozzetti di Allen Moyer, il disegno luci di Michele Della Mea. Informazioni dettagliate su www.teatrodelgiglio.it. Per gli ultimi biglietti ancora disponibili, rivolgersi alla Biglietteria del Teatro del Giglio, aperta oggi (sabato 23 febbraio) dalle 15 alle 18 e domani (domenica 24 febbraio) un’ora prima dello spettacolo, dalle 15 alle 16 (tel. 0583.465320 – email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.).