San Martino conquista anche Piazza Crispi con le opere dell’ingegno dei piccoli artigiani. Tutto pronto nel centro storico di Pietrasanta per l’appuntamento clou dell’autunno promosso dal Comune di Pietrasanta: la fiera promozionale del Santo Patrono in programma sabato 10 e domenica 11 novembre sullo sfondo del Duomo di San Martino e della Rocca e di Piazza Crispi, alle porte della città. Una cinquantina gli operatori selezionati protagonisti con prodotti “local” ed annesso storytelling per narrarne peculiarità e storia, profumi e sapori della vera tradizione enogastronomica Made in Italy con vere e proprie prelibatezze in arrivo anche da Liguria, Lombardia, Sardegna e Trentino Alto Adige. Da assaggiare e da comprare in Piazza Duomo, dalle 9.00 alle 20.00, ci saranno dalle specialità a base di liquirizia, in tutte le sue sfaccettature al vino, al miele e all’olio prodotto dalle aziende agricole locali alle marmellate artigianali passando per la vera porchetta toscana da abbinare, perché no, ad una birra artigianale, ben tre le etichette presenti, il baccalà, gli insaccati ed i formaggi della Garfagnana e naturalmente piante e fiori della nostra Versilia. Ma non finisce qui. In Piazza Crispi ci saranno, per tutto il weekend, invece gli originali prodotti artigianali dell’associazione “Cose Vive” mentre sabata mattina (dalle 8.00 alle 13.00) anche il mercato dei contadini per fare la spesa direttamente dai produttori. Insomma, tutto e di più…

I menu nei ristoranti. Dal classico tordello alle tapas spagnole rivisitate in chiave tricolore passando per i piatti e le ricette di mare e di terra più innovative e coraggiose espressione dei migliori chef della Versilia. Dal 5 all’11 novembre saranno ben diciassette i ristoranti che proporranno il loro menu e più precisamente Ristorante Enoteca Alex, Il Posto, Osteria Barsanti 54, La Tecchia, Memorie Botteghe & Caffè, Trattoria Gatto Nero, Pinocchia a Pietrasanta, La Rocchetta, La Brigata di Filippo, La Volpe e l’Uva, Trattoria Peposa, La Vintage Bistrot, Trattoria Pizzeria Betty, Il Lunedì dello Studio, Ristorante Officina, Le Bar’A Vins, Locanda del Gusto. I menu sono consultabili sul sito www.comune.pietrasanta.lu.it e alla pagina Facebook.

Gli eventi extra. Una due-giorni che concentra tutto il sapore della stagione e offre anche l’opportunità di visitare uno dei cinque musei che compongono lo straordinario mosaico culturale della città, dal Museo dei Bozzetti al Museo Barsanti dedicato all’inventore del motore a scoppio, al Museo Archeologico a Palazzo Moroni passando per l’apertura straordinaria del Museo dei Bozzetti alla mostra Etegami promossa dalla Fondazione Italia – Giappone nel Municipio fino alle iniziative di Pietrasanta a misura di bambino con incontri di lettura a bassa voce rivolti a bambini da 9 a 6 anni. Ed ancora la mostra rivelazione di Maura Jasoni nella Sala delle Grasce. Info orario e programma su www.museodeibozzetti.it

La Coppa del Mondo. Tra gli eventi extra da non perdere la giornata evento dedicata alla Coppa del Mondo di Sci Alpino nel Chiostro di S. Agostino promossa in collaborazione con lo Sci Club Versilia Ski, il comitato organizzatore della “3Tre on Tour” e dall’azienda per il Turismo Madonna di Campiglio Pinzolo Val Rendena. Pietrasanta sarà infatti l’unica tappa toscana del tour nazionale per vedere e toccare dal vivo la Sfera di Cristallo. Nel Chiostro di S. Agostino sarà creata una vera e propria “sala” dedicata con tanto di podio per scattarsi le foto, video-racconti spettacolari ed aneddoti a cura della memoria storica della 3Tre, Paolo Luconi Bisti e naturalmente gadget e molto altro (dalle 18.00 in poi).