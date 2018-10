Tanti gli applausi per tutti gli artisti - dal direttore d’orchestra Marco Guidarini al regista Denis Krief (che ha firmato anche scene, costumi e luci dello spettacolo), Elena Pierini (maestro del coro) e Sara Matteucci (maestro del coro voci bianche) –, per l’Orchestra della Toscana, il Coro Ars Lyrica e il Coro voci bianche Teatro del Giglio e Cappella Santa Cecilia. Applauditissimi Svetla Vassileva e Marcello Rosiello, interpreti dei ruoli protagonistici di Suor Angelica e Gianni Schicchi, e con loro tutti i numerosi interpreti in locandina: Isabel De Paoli (Zia Principessa e Zita), Sandra Mellace (Suora Badessa), Marina Serpagli (Suora zelatrice), Lara Leonardi (Maestra delle novizie), Antonella Biondo (Suor Genovieffa, Ciesca), Consuelo Gilardoni (Suor Osmina), Janyce Condon (Suor Dolcina) Diana Oros (Suora infermiera), Youngseo Viola Lee e Francesca Longari (cercatrici), Zoë Jackson e Camilla Jepperson (novizie), Maila Fulignati e Dalila Privitera (converse), Francesca Longari e Giuseppe Infantino (Lauretta e Rinuccio), Santiago Induni (Gherardo), Consuelo Gilardoni (Nella), Giovanni Fontana (Gherardino), Maximiliano Medero (Betto di Signa), Davide Ruberti (Simone), Ricardo Crampton (Marco), Marco Innamorati (Maestro Spinelloccio), Nicola Farnesi (Guccio) e Andrea Pardini (Pinellino). Nella recita di domani - domenica 21 ottobre (ore 16) - Suor Angelica sarà interpretata da Alida Berti, soprano lucchese (è infatti nata a Pietrasanta), che proprio sul palcoscenico del Teatro del Giglio farà il suo debutto nel ruolo della giovane di famiglia aristocratica, costretta ad abbracciare la vita monastica per scontare un peccato d’amore. Il Teatro del Giglio e il Comune di Lucca ringraziano tutte le istituzioni e le aziende che direttamente o indirettamente supportano le loro attività nei campi della musica e del teatro: Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, Regione Toscana, Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Fondazione Banca del Monte di Lucca, Lucar, Unicoop Firenze, Banco di Lucca e del Tirreno, Banco BPM, EGO Wellness Resort. Maggiori informazioni su www.teatrodelgiglio.it.Prenotazioni e acquisti alla Biglietteria del Teatro del Giglio, che domani – domenica 21 ottobre – sarà aperta al pubblico dalle ore 15 (tel. 0583.465320 in orario di apertura al pubblico – email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. ">Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.).