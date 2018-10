L'esclusivo evento Toscano riunirà in un unico e sofisticato salone, i migliori rappresentanti del mondo del Wedding e presenterà le eccellenze per i futuri sposi del 2019 con anteprime, idee e tendenze dei migliori prodotti e servizi che il mercato Italiano offre a questo incantato mondo del matrimonio. Questa é una data fondamentale nel mondo del Wedding per la Città di Lucca e per la Toscana tutta, che si conferma come un appuntamento di riferimento per la gioia degli Sposi, con una presenza di circa 100 espositori. I futuri sposi che visiteranno la Expo Sposi Wedding Show, avranno l'opportunità di personalizzare la propria cerimonia all'interno di spazi espositivi raffinati e curati nei minimi dettagli dagli espositori, concordi nel presentare come colori predominanti delle collezioni 2019, il "bianco, l'azzurro e il fucsia" con i quali valorizzerano l'identità dell'evento, ricreando la magica atmosfera del matrimonio. L'attenzione agli allestimenti sarà tale da trasformare l'intero ambiente in un trionfo di eleganza e sontuosità. Lo stupore e l'emozione saranno quelli che si provano di fronte ad un abito sartoriale: perfetto in ogni sua piccola sfaccettatura. Dopo i successi delle edizioni precedenti, Expo Sposi Wedding Show si presenta al pubblico come un evento espositivo ancora più ricco e completo, offrendo interessanti novità e coinvolgenti aree tematiche che affiancheranno l'area espositiva. * Area Defilé *Area Beauty *Area Live Show *Area Relax *Bridal Bar *Area Ospitate Vip *Area Lounge dove si potranno degustare numerose essenze di The e biscotti particolari, ma accolti come nel salotto di casa propria, a cura di T&T. La due giorni di Expo Sposi Wedding Show, non é solo esposizione, ma anche live show con numerosi intrattenimenti. Un binomio in grado di coinvolgere completamente il visitatore, che diventa co-protagonista per un'esperienza da vivere e sognare. Domenica 14 Ottobre alle ore 17,00 Gran Defilé di Moda: in passerella bellissimi modelli indosseranno abiti da sposa e cerimonia Uomo/Donna e accessori vari, presentate dalle migliori Case di Moda Italiane. La sfilata è curata dalla magica regia di Sonia Paoli di “S. Eventi”, con gli effetti luce del DJ Diego Costabile. All'interno dell’area Expo invece, le aziende di liste nozze, presenteranno l'arte di apparecchiare la tavola ed il Bon Ton, mentre il Viaggio di Nozze per una Luna di Miele fantastica, verrà presentato dalle migliori Agenzie di Viaggio del territorio. Il percorso espositivo crea nel suo insieme una vetrina di prodotti ricca e completa, gestita da professionisti del settore e rivolta ai futuri sposi che potranno chiedere preventivi di spesa gratuiti. I settori presenti sono: Abiti per la Sposa e Sposo Wedding Planner Abbigliamento per la Cerimonia Agenzie di Viaggio Accessori Sposa e Sposo Fotografi e Audio Video Liste Nozze Corredo Auto da Cerimonia Gioiellerie Location per il ricevimento Catering e Banqueting Torte Nuziali Arredamento di Design Bomboniere e Confetteria Partecipazioni Complementi D' Arredo Floral Designers Animazione ed Intrattenimento Hair Stylist Musicale Make-up & Wellness oltre alla straordinaria partecipazione di numerosi Artisti Pittori lucchesi di SEIPERSEI, che esporranno le loro opere nelle stanze della splendida location. Il pregio di Expo Sposi - Wedding Show viene rafforzato dalla posizione strategica del Real Collegio, uno dei Centri espositivi e congressuali più importanti a livello della Toscana, situato nel cuore del Centro Storico di Lucca, una destinazione commerciale e turistica d'eccezione, dove a poche centinaia di metri dalla location é possibile parcheggiare l'auto gratuitamente nel Parcheggio delle Tagliate che può ospitare 1500 posti auto. Quest'anno sarà messa in palio una weddingcake del valore di euro 1.000,00 a cura di TiaCake e Promolucca Editrice, più altri premi sempre realizzati da TiaCake e offerti insieme a Promolucca Editrice per un valore di altri 300 euro, di cui euro 200,00 per il cake topper e euro 100,00 per le bomboniere dei testimoni per un valore complessivo del montepremi pari a euro 1.300,00. Basta venire in visita alla Expo Sposi nei due giorni di esposizione, farsi fotografare allo stand di TiaCake o invitare gli amici a condividere la foto sul social network molto frequentato da giovani e meno giovani, Facebook. Chi raggiungerà il maggiore numero di condivisioni entro le ore 16,00 di domenica 14 ottobre avrà una torta nuziale personalizzata omaggiata da Promolucca Editrice e da TiaCake. Regolamento completo su www.fierespositoscana.itwww.promolucca.itwww.tiacake.it e sulle relative pagine Facebook e Instagram. Altra iniziativa importante in collaborazione tra l'Associazione Don Baroni e “Promolucca Editrice” organizzatrice di Expo Sposi, sarà "VI RACCONTIAMO IL NOSTRO AMORE". Gli sposi in visita a Expo Sposi che convoleranno a nozze, avranno la possibilità di raccontare la loro storia d'amore, ma per poter partecipare, i futuri sposi sono pregati di comunicarci la loro disponibilità inviando una e-mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. . Grande novità, in convenzione con la Palestra Samurai Karate: nei giorni di sabato 13 e domenica 14 ottobre, saranno tenuti dei corsi di tecniche di difesa personale per donne. I corsi saranno tenuti da Tecnici Federali Abilitati ad insegnare le seguenti discipline: Judo, Aikido, Krav Maga, (quest'ultima disciplina viene utilizzata dalle squadre speciali Israeliane, ma è di semplice apprendimento). L'organizzazione della Expo Sposi vuole offrire alle ragazze e signore, l’opportunità di apprendere le tecniche basi di difesa in caso di aggressione, borseggio e in qualunque altra situazione di pericolo per la persona. L'evento sarà seguito da Ditv Canale 89 del digitale terrestre, che riproporrà poi lo speciale dedicato all'inaugurazione e la sfilata di moda, oltre in televisione anche sulla pagina facebook "Ditv.it" e sul canale youtube "Ditv canale 89". L'evento