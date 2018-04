Con la sezione -in tour e gli spettacoli a grandi richiesta portati in scena a Pisa, La Spezia, a Santa Croce Sull’Arno e a Castelnuovo Magra (La Spezia) si è concluso il Festival che ha battuto tutti i record, portando a teatro oltre 5 mila persone, di cui quasi 4 mila fra bambini e ragazzi Realizzato da La Cattiva Compagnia in collaborazione con Teatro del Giglio, Comune di Lucca e Provincia di Lucca e con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. Quest'anno la manifestazione ha conferma la propria crescita,in termini di numeri di spettatori, di appuntamenti e di location. Grazie al sempre più importante coinvolgimento del Comune di Capannori, che ha ospitato alcuni eventi dedicati alle scuole al teatro Arté, e al Comune di Porcari, che in collaborazione con la Fondazione Cavanis ha inserito nel Lucca Teatro Festival il cartellone degli eventi del “Teatro per famiglie”, che sono andati ad affiancarsi al Comune di Castelnuovo Garfagnana e soprattutto del Comune di Capannori. Oltre 20 gli appuntamentitutti intensamente partecipati, con spettacoli, incontri e laboratori dedicati alle famiglie, alle scuole e ai giovani, per divertirsi e affrontare insieme importanti tematiche che aiutano a far crescere e a far dialogare. Il Festival in questa edizione è stato preceduto da una serie di spettacoli a Porcari “Aspettando il Lucca Teatro Festival” con ospiti del calibro del comico Antonio Cornacchione, che si ripeteranno ancora nel novembre 2018 in attesa della prossima edizione. “Vogliamo ringraziare tutti gli enti che sono stati al nostro fianco – sottolineano Giovanni Fedeli, Tiziana Rinaldi e Elisa D'Agostino de La Cattiva Compagnia – a partire dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, e che hanno rinnovato la loro fiducia in un evento che è ormai diventato centrale nella vita culturale della città, con una programmazione che si rivolge alle famiglie e ai bambini e ragazzi in genere. Intanto stiamo già lavorando alla prossima edizione che sarà anticipata, negli ultimi mesi dell'anno, dal cartellone di spettacoli Aspettando il Lucca Teatro Festival”.