E' stato un susseguirsi di gag, malintesi, badanti scambiate per future promesse spose tra l'ilarità del pubblico che ha sottolineato piu volte il suo apprezzamento con svariati applausi a scena aperta.

'Agenzia matrimoniale' arrivava al Giglio dopo essere stato rappresentato in vari teatri della Toscana dove ha sempre ottenuto buoni successi di critica e pubblico aggiudicandosi anche diversi premi. La verve degli attori, alcuni navigati ed esperti della scena e i più giovani a rodare il palcoscenico, ha fatto si che il lavoro teatrale risultasse brillante e con un buon ritmo. Tre atti di malintesi, bugie, richieste pazze ma che alla fine trovano tutti d'accordo.

L'incasso della serata sarà totalmente devoluto al Comitato di Lucca della Croce Rossa Italiana presente con i suoi volontari e le Infermiere Volontarie ad accogliere il pubblico nel foyer del teatro addobbato con i sette principi che animano l'organismo internazionale. 'Siamo molto grati alla Compagnia Invicta - dice il Presidente della CRI Enzo Fasano presente allo spettacolo - che come ogni anno ci regala uno dei suoi lavori. La serata è stata davvero bella, molto pubblico molte risate e davvero un bel clima. Grazie ancora una volta a tutti: dal Comune di Lucca alle maestranze del Teatro del Giglio e alle aziende che hanno voluto sostenere questa iniziativa il cui ricavato andrà a finanziare le attività della CRI rivolte alle emergenze sociali dei nostri concittadini'.

Presente alla serata anche l'autore del testo originale Stefano Palmucci, romagnolo, che dopo lo spettacolo sul palco assieme agli attori e al regista Cataldo Fambrini ha avuto parole di apprezzamento per la bravura e il lavoro della Compagnia che ha saputo mantenere inalterato il carattere e lo spirito originale della commedia.