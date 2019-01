“Confermiamo di aver trovato, ancora una volta piena sintonia circa gli argomenti fondamentali su cui si baserà il programma elettorale e i criteri con il quale andremo ad individuare il candidato a Sindaco. A tale proposito registriamo notevoli passi in avanti nella direzione da tutti auspicata nel documento a suo tempo sottoscritto dal tavolo comunale. Ringraziamo già adesso, le tante persone che si sono avvicinate al centro-destra locale e provinciale manifestando interesse e disponibilità verso un progetto politico che evidentemente ha destato interesse . In una campagna elettorale che promette di essere lunga e difficile c'è stato e ci sarà bisogno di tutti per aiutare Capannori e i suoi cittadini a liberarsi come già hanno fatto molti comuni della Toscana dalla mala gestione amministrativa del Partito Democratico. Per adesso ci sentiamo di poter affermare che i due cardini fondamentali sul quale abbiamo lavorato ossia, l'unità del centrodestra e l'ottima conoscenza amministrativa del candidato,siano obiettivi già raggiunti. Saranno necessari ancora pochissimi passaggi ma decisivi, per raggiungere una soluzione definitiva che annunceremo in una conferenza stampa. Nel frattempo, qualsiasi anticipazione, indiscrezione o previsione che non provenga da una nota congiunta come la presente, sarà da considerarsi priva di alcun fondamento ed espressione esclusiva di una posizione personale”.