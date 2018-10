Immediato l’intervento dell’Ufficio Ambiente del Comune, che dopo il nuovo sopralluogo sul tetto ha confermato la presenza di roditori in un’area circoscritta tra il sottotetto ed il lucernaio. È stato quindi richiesto un nuovo intervento tempestivo dell’Azienda USL Toscana Nord-ovest, il sindaco Bruno Murzi ha deciso l’immediata chiusura della scuola fino a quando non sarà garantita la totale derattizzazione della struttura da parte delle autorità competenti. Nel frattempo, di concerto con la dirigente dell’Istituto comprensivo di Forte dei Marmi, Silvia Barbara Gori, l’assessore Anna Corallo sta organizzando il servizio scolastico per i 92 bambini dell’Infanzia a partire da lunedì 29 ottobre.