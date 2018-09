Si tratta di un importante progetto di innovazione che, attraverso l’integrazione dei sistemi informativi pubblici e la semplificazione dei processi amministrativi, è finalizzato a favorire il processo di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione. Ciò consentirà di avere un miglioramento dei servizi di cui potranno usufruire non solo il cittadino, ma anche le imprese e le stesse Pubbliche Amministrazioni, ottenendo nel contempo una netta riduzione dei costi. Villa Basilica è il quarto Comune della Provincia di Lucca e il ventunesimo in Toscana ad aver portato a termine l’operazione. Quale banca dati centralizzata che consente di superare le precedenti frammentazioni subentrando progressivamente alle circa 8.000 Anagrafi comunali e all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero, l'ANPR rende attuabili altre innovazioni collegate all'identità del cittadino e al suo rapporto con la PA: il Domicilio digitale, l'Anagrafe Nazionale degli Assistiti (ANA), il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) e il Censimento permanente. Sempre nell’ottica del processo di informatizzazione che l’Amministrazione sta portando avanti, a partire dal mese di ottobre l’Ufficio Anagrafe del Comune di Villa Basilica inizierà a rilasciare la Carta di Identità Elettronica. Il nuovo documento si avvicinerà agli standard europei, andando ad aumentare il livello di sicurezza sia per il processo di produzione che per le caratteristiche del supporto. Le Carte di Identità cartacee già rilasciate saranno valide fino alla loro naturale scadenza. “Queste novità – commenta il Sindaco di Villa Basilica Giordano Ballini – fanno sì che la nostra Amministrazione sia al passo con i tempi, ammodernando i propri servizi, limitando le spese e agevolando la vita dei propri cittadini. Voglio ringraziare personalmente la Responsabile dell’Area Amministrativa e la Responsabile dell’Ufficio Anagrafe e Stato Civile per il lavoro impegnativo che hanno portato a termine. L’auspicio è che tutti i Comuni italiani possano adeguarsi alla nuova tecnologia, così da poter collaborare maggiormente”.