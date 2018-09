Bertocchini, già presidente dell'Anpana (Associazione Nazionale Protezione Animali Natura Ambiente) Sezione di Lucca, da circa 13 anni si occupa di tutela animali e lotta al randagismo e da oltre 30 di protezione civile. Attualmente ricopre il ruolo di Responsabile Nazionale Protezione Civile di Anpana Onlus ed ha preso parte alle principali calamità nazionali, regionali e locali in aiuto sia delle persone che degli animali. Da anni è altresì in possesso di attestato di Disaster Management. La Commissione Tutela Animali è composta dall'Assessore Regionale per il Diritto alla Salute (o suo delegato), da un Funzionario della Giunta Regionale, da 3 rappresentanti delle USL Veterinaria della Toscana, da 1 Veterinario designato dall'Ordine Regionale Medici Veterinari, da 1 rappresentante facoltá Veterinaria Università toscane, da 1 rappresentante IZPS Toscana-Lazio, da 5 rappresentanti di Associazioni Animaliste toscane, da 1 rappresentante Comuni, da 2 rappresentante Province, dal Dirigente della Giunta Regionale inerente il Settore Tutela Fauna. Bertocchini era stato eletto alcuni mesi fa nella sopracitata Commissione ma solo adesso è stata ratificata questa nomina, a firma del Governatore Rossi, che lo vedrà impegnato nelle riunioni della Commissione Tutela Animali della Regione giá a partire dal prossimo ottobre dove dovrà essere fornito parere su finanziamenti a progetti inerenti i canili in Toscana.