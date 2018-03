Non a caso, infatti, il prossimo incontro pubblico per illustrare il progetto e mettere a confronto i diretti interessati sarà proprio a Castelnuovo di Garfagnana: l'appuntamento è per domani, venerdì 23 marzo, nella sala del consiglio dell'Unione dei Comuni della Garfagnana, con il laboratorio rivolto alle piccole e medie imprese locali del settore turistico e non solo, consorzi turistici, associazioni e, più in generale, attori legati al mondo dell'agricoltura, della gastronomia, dell'ambiente, dello sport e della cultura.Obiettivo degli incontri, che si svolgeranno in modalità partecipativa e che vedranno la presenza anche degli enti del territorio e di referenti universitari, è semplice: stimolare i contatti e le collaborazioni tra gli operatori del settore e arrivare alla creazione di servizi e prodotti innovativi che possano essere inseriti all'interno di pacchetti turistici competitivi, sostenibili, esperienziali e autentici. ViViMedavrà una durata biennale e metterà a disposizione dei territori coinvolti quasi 1,4 milioni di euro, stanziati dalla Commissione Europea. Attraverso le sinergie tra soggetti ed enti così diversi e distanti, il progetto sostiene forme di turismo che si sviluppino tramite l'albergo diffuso e promuove le produzioni locali e tradizionali e le filiere agro-alimentari. ViViMed, inoltre, vuole incrementare la competitività delle piccole e medie imprese del turismo e delle filiere complementari, dando vita a quel "fare rete", indispensabile nell'economia attuale. L'incontro di domani, coordinato da Regione Toscana e da Lucense e guidato da Simurg srl, toccherà una serie di tematiche: dal branding, territoriale e di prodotto, alla valorizzazione delle tipicità, come elemento di traino per il cosiddetto turismo esperienziale, sia esso enogastronomico, naturalistico, culturale, spirituale, sportivo o del benessere; dall'architettura scelta alla sostenibilità dell'accoglienza, applicata grazie alla bioedilizia, sviluppata attraverso i principi diAbitare Mediterraneo, piattaforma regionale di cui Lucense è partner, che promuove l'efficienza energetica, il basso impatto ambientale e il comfort abitativo adatto al clima mediterraneo. Gli appuntamenti proseguiranno nei prossimi mesi, mentre, dopo l'estate, ogni territorio ed ente coinvolto presenterà i risultati ottenuti. Al progetto ViViMed partecipano anche Sardegna Ricerche, l'Università di Firenze, France nature enrivonnement Provence - Alpes- Cote D'Azur e Agence du Turismo de la Corse.